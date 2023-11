Il Girona ospita l’Athletic Bilbao nella sfida che chiude la quattordicesima giornata de La Liga. Padroni di casa a 34 punti e alla quinta vittoria consecutiva, l’ultima in trasferta contro il Rayo Vallecano. Ospiti, sesti, a quota 24, vincitori nelle ultime due gare contro Villareal e Celta Vigo. L’ultimo precedente, disputato a novembre 2022, è terminato 2-1 per il Girona. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

GIRONA (3-4-2-1): Gazzaniga; Martinez, Garcia, Blind; Tsygankov, Ivan Martin, Garcia, Gutierrez; Herrera, Savio; Dovbyk. All. Angel.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, de Galarreta; I.Williams, Sancet, N.Williams; Guruzeta. All. Valverde.