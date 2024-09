Inter, partono in pochi per le nazionali | Inzaghi potrà lavorare durante la sosta

“Dopo la grande vittoria contro l’Atalanta, la sosta per le nazionali. Una pausa che questa volta non svuoterà Appiano Gentile come era solito accadere nelle ultime occasioni. Inzaghi, da un certo punto di vista, può sorridere: il gruppo a sua disposizione sarà più nutrito e sarà quindi l’occasione per continuare a lavorare in vista dei successivi impegni: sette giorni di fuoco aspettano l’Inter al rientro, tra trasferta a Monza, esordio in Champions a Manchester e derby. Ma qualche interista in più pronto all’uso ci sarà.”