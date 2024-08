Inzaghi: “Vincere così contro l’Atalanta dà soddisfazione. Avevamo bisogno di Thuram”

E’ un Inzaghi pienamente soddisfatto, quello che ai microfoni di Dazn ha parlato della splendida vittoria contro l’Atalanta. “Sono stati molto bravi i ragazzi, abbiamo giocato molto bene tecnicamente facendo un’ottima mezz’ora. Poi era inevitabile che nell’ultimo quarto d’ora ci abbassassimo, nella ripresa siamo tornati in campo con grande veemenza. Molto soddisfatto, vincere così contro l’Atalanta dà tantissima soddisfazione. Nei 4 giorni di allenamento intensi i ragazzi mi erano piaciuti tantissimo, il test di oggi è andato molto bene, complimenti ai ragazzi”.

Inzaghi: “Giocato bene contro una squadra forte”

Qualche finezza di troppo ti ha fatto un po’ arrabbiare. Sai che lì potrebbe esserci il limite.

“Sì, assolutamente. Ma nulla da dire ai ragazzi, non dimentichiamo che di fronte c’era un’ottima squadra. Tante volte avevamo difensori non nell’abituale, posizione, con Calha e Barella ultimi uomini. I ragazzi hanno avuto tantissima concentrazione, abbiamo concesso molto poco a una squadra forte. Thuram? Continua a lavorare come l’anno scorso, inizia ad avere più di 50 partite nel nostro campionato. Parte tutto dalla sua testa e dalla sua voglia, è tornato ad Appiano in anticipo perché sapeva che avevamo bisogno. Gli attaccanti stanno facendo tutti bene, anche Taremi e Arnautovic mi sono piaciuti al loro ingresso. Dobbiamo tenere la soglia alta e l’abbiamo fatto”.

Salire di livello nelle partite più complicate: è questa la missione?

“Dobbiamo lavorare ogni giorno per far sì che le cose vadano nel migliore dei modi. Le nostre competitor hanno fatto grandissimi investimenti, ma noi non molliamo e ce la giocheremo fino alla fine. L’anti-Inter? Ci sono tante squadre, griglie e previsioni non mi piacciono. Bisogna vedere quello che è stato fatto, tante squadre si sono rinforzate tantissimo, non mi va di indicarne una di preciso che sarà nelle posizioni di testa. Tante formazioni si sono rinforzate moltissimo”.