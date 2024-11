Inter, passi avanti per l’Under 23 | Il progetto è pronto a partire

Oaktree è pronta a lanciare nell'Inter il progetto per la squadra Under 23. I dettagli sono in definizione.

L’Inter accelera per la creazione della propria squadra Under 23. Il fondo Oaktree, attuale proprietario del club nerazzurro, ha infatti dato una importante accelerata al processo di creazione della seconda squadra e presto potrebbero esserci novità in questo senso, secondo Tuttosport.

L’Under 23 nerazzurra si allenerà al Centro Sportivo Giacinto Facchetti, ovvero Interello, dove si allenano le altre giovanili dell’Inter. Lo stadio che ospiterà le partite, invece potrebbe essere il “Varesina Stadium”, impianto di Venegono Superiore con una tribuna coperta da 600 posti, stadio che nei mesi scorsi aveva preso in considerazione anche il Milan per la propria Under 23. La Varesina sta lottando per la promozione in Serie C e l’idea sarebbe quella di “accorpare” le due società in modo da dividere costi e questioni organizzative.

Inter, Dario Baccin il primo nome per la gestione dell’Under 23

Per quanto riguarda la costruzione della squadra e la gestione dell’area tecnica, tutto dovrebbe essere messo nelle mani di Dario Baccin, con la prospettiva di affidare la panchina ad un tecnico che possa seguire la strada tattica della prima squadra, attualmente incentrata sul 3-5-2 di Simone Inzaghi, in modo che i giocatori possano facilmente passare dall’Under 23 alla prima squadra in caso di necessità.