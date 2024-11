Inter, Inzaghi sorride: Carlos Augusto verso il rientro

Rientro prezioso per Inzaghi: Carlos Augusto si è allenato ad Appiano

L’Inter è senza Carlos Augusto da diverse settimane e DiMarco è stato chiamato a fare i supplementari dopo la partita di Champions League contro lo Young Boys a Berna. Il fatto che Simone Inzaghi abbia perso il suo unico sostituto mancino da quella partita, ha fatto sì che Dimarco non avesse del tempo per riposarsi, ora il brasiliano sta lavorando per recuperare il più velocemente possibile.

Inter, le condizioni di Carlos Augusto

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, l’allenatore nerazzurro avrà di nuovo a disposizione Carlos Augusto dalla prossima settimana. Il brasiliano inizierà a lavorare con il resto della rosa e sarà impegnato nella ripresa del campionato contro il Verona.