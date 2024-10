Guai Inter: stop a lungo per Carlos Augusto

Nella mattinata Carlos Augusto ha effettuato gli esami strumentali che hanno riportato un risentimento ai flessori della coscia.

Inzaghi preoccupato: tanti infortunati in vista del derby d’Italia

Dopo gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi all’Olimpico contro la Roma, l’Inter continua a perdere pezzi: Carlos Augusto infatti , come riportato da ‘Sky sport’, rientrerà in campo non prima di metà novembre. Brutte notizie dunque per Simone Inzaghi che si trova a dove affrontare un’emergenza infortuni non da poco.