Inter, Pavard ai saluti: i neroazzurri valutano due nomi per sostituire il francese

Inter, Badè e Solet in cima alla lista di Marotta e Ausilio

All’Inter il tema trequartista resta caldo, ma in casa Inter cresce anche l’urgenza di intervenire in difesa. Chivu vuole una linea alta, capace di aggredire e di coprire in campo aperto: con Acerbi, De Vrij e Darmian ormai oltre la soglia dei 33 anni, serve inserire velocità e vigore. In quest’ottica, la posizione di Benjamin Pavard è sempre più in bilico. Il francese, seguito con interesse concreto dal Galatasaray, potrebbe partire per una cifra tra i 20/25 milioni di euro, liberando così lo spazio necessario per un innesto.

Il club nerazzurro valuta due profili ben definiti: Oumar Solet e Loïc Badé. Il primo, protagonista all’Udinese dopo il passaggio dal Salisburgo, ha impressionato per fisicità e rapidità, qualità che calzerebbero a pennello nel sistema di Chivu. Tuttavia, sulla trattativa pesano le vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto, motivo per cui l’Inter preferirebbe un prestito con riscatto condizionato.

Badé, in forza al Siviglia e argento olimpico con la Francia, rappresenta l’alternativa di maggior prestigio, ma anche più costosa: servono circa 30 milioni per strapparlo agli andalusi. Per affondare su uno dei due, la cessione di Pavard dovrà concretizzarsi in tempi brevi, evitando che la concorrenza prenda il largo.