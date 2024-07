Oaktree dice no all'investimento per Hermoso, l'interesse si sposta su Rodriguez

L’Inter continua a lavorare per trovare il sostituto giusto di Buchanan. Il canadese sarà fuori per diversi mesi, almeno per i prossimi quattro mesi per via dell’infortunio alla tibia. Diversi i nomi in sondaggio a Viale della Liberazione, non c’è solo il nome di Mario Hermoso, di Jakub Kiwior, è spuntato anche Ricardo Rodriguez.

Inter, Rodriguez in pole per sostituire Buchanan

Rodriguez, svizzero ma di origini cilene, è attualmente uno svincolato. Il 31enne è senza squadra dopo una lunga parentesi al Torino. Tutti hanno avuto modo di apprezzare le sue qualità tecnico-tattiche all’Europeo, dove Rodriguez è stato protagonista con la sua Svizzera. Il giocatore rispecchia le caratteristiche che all’Inter stanno cercando: tecnica, esperienza e costi contenuti.

L’Inter sta valutando pro e contro, non c’è fretta e mantiene nel mirino anche l’ex Pirola della Salernitana che ha 22 anni e una buona esperienza. Sarà necessario capire se la società granata sarà d’accordo per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Nei sogni dell’Inter e di Inzaghi resta Hermoso, ma la proprietà Oaktree non ha intenzione di procedere ad un investimento così alto, 5 milioni per tre stagioni, per un giocatore che ha già spento le 29 candeline.