Inter, No di Oaktree a Hermoso | Si valutano Roodriguez e Pirola

Il cambiamento al vertice nell’Inter ha certamente scosso l’ambiente neroazzurro, in cui si respirava un clima di tensione derivante dalle intenzioni ancora sconosciute del nuovo fondo proprietario Oaktree, che a un mese dall’acquisizione del club meneghino ha, attraverso i rinnovi di Barella, Lautaro e Inzaghi, spento ogni timore dei tifosi, e guidati dalle strategie di Marotta e Ausilio, le intenzioni di remare verso un futuro ancora più vincente prevalgono su tutto, con una filosofia coerente a quella adottata con Zhang, ma con un maggior incentivo a puntare sui giovani.

Inter, Rodriguez e Pirola le alternative a Hermoso

Nelle ultime ore, al centro delle voci di mercato dell’Inter era finito Hermoso, difensore spagnolo svincolatosi dall’Atletico Madrid ancora in cerca di club, e, oltre al Napoli, anche l’Inter ha chiesto informazioni all’entourage del giocatore, che chiede un quadriennale da 5 milioni a stagione, offerta non gradita dalla società che ha interrotto i contatti con gli agenti, virando su altri profili.

Il primo è quello di Ricardo Rodriguez, che il fondo preferisce allo spagnolo sotto il punto di vista economico (2 milioni l’anno la richiesta), ma a bloccare la trattativa è ancora in stand by, perchè l’obiettivo è puntare su un profilo più giovane come Lorenzo Pirola, che piace molto e tornerebbe utile anche per per le liste UEFA, in quanto cresciuto nel settore giovanile dell’Inter.