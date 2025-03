Il bilancio dell’Inter sorride. La società nerazzurra ha investito bene e adesso raccoglie anche buoni risultati, ma anche milioni. L’Inter di Simone Inzaghi passa un altro turno in Champions League e approda ai quarti di finale. Dopo aver superato il Feyenoord nel doppio confronto, i nerazzurri affronteranno il Bayern Monaco con la sfida in Germania l’8 aprile. Ma quanti milioni ha già incassato l’Inter alla nuova Champions? Tantissimi.

Non sono pochi i soldi che la società di Milano sta incassando grazie al grandioso cammino nell’edizione 2024/25 della Champions League. Ecco di cosa si parla:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 9,7 milioni di euro;

Quota europea: 24,02 milioni di euro;

Quota non europea: 7,36 milioni di euro;

Bonus risultati: 13,3 milioni di euro;

Bonus 1°-8° posto: 2 milioni di euro;

Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro;

Bonus quarti di finale: 12,5 milioni di euro.

Attualmente l’Inter è a un totale di 98,5 milioni di euro. Dunque, i nerazzurri sono già vicini a quota 100 milioni di euro. La competizione non è ancora finita, l’Inter ha tutte le carte in regola per approdare alla fase successiva. I soldi incassati potrebbero non fermarsi qui.