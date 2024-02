Inter, preoccupa Calhanoglu | Il centrocampista salterà l’Atalanta

Aggiornamento da La Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco dell’Inter ha sentito un fastidio all’adduttore durante la rifinitura ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi e lo staff medico hanno scelto di farlo viaggiare a Lecce comunque sperando in un miglioramento, che non è avvenuto, infatti il regista è rimasto per tutta la partita in panchina nella vittoria dei suoi compagni per 4-0.

Calhanoglu salta Atalanta e Genoa, occhio agli esami

Quasi certamente Calhanoglu non sarà impiegato contro l’Atalanta nel recupero della 21° giornata il 28 febbraio, e nemmeno contro il Genoa il 4 marzo. Ad ogni modo in questi giorni sono previsti gli esami per accertare l’entità dell’infortunio, che non sembra essere grave. L’obiettivo dei nerazzurri è averlo in piena forma per il ritorno degli ottavi di Champions League al Cívitas Metropolitano contro l’Atletico Madrid del 13 marzo.