Perso Scamacca, l’Inter fa sul serio per Folarin Balogun. Secondo quanto riportato da Caught Offside, i nerazzurri avrebbero contattato l’Arsenal per arrivare all’attaccante, reduce da una grande stagione con la maglia del Reims. I nerazzurri sarebbero disposti a spendere 30 milioni di euro per arrivare al calciatore, a cui non dispiacerebbe giocare in serie A.