Inter, pronti all’assalto finale: si avanza per Giovanni Leone

L’Inter è in attesa di capire quale sarà il finale della telenovelas più seguita del calciomercato estivo 2025, quello di Ademola Lookman. Intanto a Viale della Liberazione si lavora ad altre trattative, come quella di Giovanni Leone. I nerazzurri spingono per chiudere con il 18enne del Parma, uno dei più talentuosi italiani in circolazione.

Inter, dopo la frenata adesso si accelera per Leoni

Ovviamente non sarà facile mettere la mani sul giovanissimo dei Ducali, giocatore che tutti vogliono nella propria rosa, compreso un colosso inglese come il Liverpool, ma l’obiettivo sarà tenuto dai nerazzurri alla giusta distanza fin quando possibile. Giovanni Leone è un investimento per il futuro. Con i giocatori, attualmente pilastri della difesa, che “invecchiano”, c’è necessità di fare spazio ai giovanissimi. Nel ruolo di centrale a Milano ci sono, infatti, un 37enne come Acerbi e il 33enne De Vrij. È essenziale pensare ad un ringiovanimento della rosa.

Per portare Leoni ad Appiano Gentile è necessario fare una cessione. Ancora una cessione, Bisseck probabilmente, e il club nerazzurro avrà un tesoretto da investire, somma che potrebbe avvicinarsi molto ai 40 milioni (più bonus) richiesti dal Parma per Leoni. Cifra che evidentemente per la dirigenza nerazzurra, forse grazie anche al consiglio di Chivu che conosce bene Leoni. Sembra dunque che l’assalto nerazzurro possa avere un altro capitolo da scrivere.