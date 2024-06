Inter, pronto il rinnovo per Inzaghi mancano solo i dettagli

Il punto sulla situazione rinnovi in casa Inter: per Inzaghi mancano solo alcuni dettagli

Simone Inzaghi è pronto a prolungare con l’Inter. Tra i nerazzurri e il tecnico campione d’Italia c’è già l’accordo sulla parola, ma mancano ancora alcuni dettagli sul contratto dell’ingaggio come riferisce Sky Sport, per continuare il suo lavoro che è cominciato nel 2021 e che dopo tanti successi vorrà proseguire per inseguirne degli altri.

Inter, la situazione dei rinnovi di Lautaro e Barella

Sul fronte rinnovi dei giocatori Lautaro dopo l’intesa totale firmerà di ritorno dalle vacanze, e dopo la Copa America. Per quanto riguarda la situazione di Nicolò Barella il suo accordo con l’Inter è arrivato un paio di settimane fa, si attende solamente la firma. L’Inter del presente e del futuro si delinea, con l’obbiettivo di mantenere l’ossatura fondamentale dei successi di questi ultimi anni.