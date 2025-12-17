Inter, pronto un nuovo rinnovo per Lautaro?

Scadrà nel 2029 il contratto che lega Lautaro ai neroazzurri. Molto probabilmente El Toro rimarrà a Milano fino a quella data, ma il suo futuro con l’Inter potrebbe essere anche più duraturo. Come riporta Il Giorno, la dirigenza starebbe valutando l’ipotesi di prolungare ulteriormente il contratto del giocatore, forse fino al termine della carriera di Lautaro.
Inter, la dirigenza a lavoro per blindare Lautaro
Quindi, le intenzioni dei neroazzurri sembrano quello di puntare sull’argentino fino a data da destinarsi. Anche la volontà dell’attaccante sembra essere quella di rimanere a Milano. Negli ultimi anni il n°10 dell’Inter ha rifiutato importanti offerte sia dall’Arabia Saudita che dalle big europee come il Barca.