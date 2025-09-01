Inter, raggiunto l’accordo con il Manchester City per Akanji | Presto la firma

Inter, scambio di documenti in corso per Akanji

Dopo i tentativi del Marsiglia per Benjamin Pavard, respinti con decisione dall’Inter, la dirigenza nerazzurra ha chiuso in maniera definitiva la pista che porta a Manuel Akanji. In questi minuti, infatti, è stato raggiunto l’accordo con il Manchester City per il trasferimento del difensore svizzero.

L’operazione si è sbloccata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni che diventerà obbligo in caso di vittoria dello Scudetto e al raggiungimento del 50% delle presenze. Una formula che ha convinto tutte le parti in causa e che permette ai nerazzurri di assicurarsi un rinforzo di livello internazionale senza appesantire eccessivamente i conti nell’immediato.

Akanji ha già dato il proprio ok al trasferimento e l’affare può considerarsi chiuso al 100%. Restano soltanto gli ultimi passaggi formali: visite mediche e firme sui contratti, che chiuderanno definitivamente la trattativa.