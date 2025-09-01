Inter, offerta del Marsiglia per Pavard | La risposta dei neroazzurri

Inter, Pavard rimane a Milano: rifiutata l’offerta del Marsiglia

È stato un risveglio amaro quello dei tifosi dell’Inter, che nella serata di ieri si sono visti strappare da un Udinese corsara i 3 punti nella seconda giornata di campionato, cancellando quanto di bello visto nel debutto stagionale con il Torino. A condire il risultato negativo è stata la prestazione di Bisseck, autore di una partita di certo non brillante, e colpevole sul gol che ha regalato il vantaggio ai bianconeri.

Al suo posto, come braccetto di destra, il popolo nerazzurro avrebbe preferito vedere nell’undici titolare Benjamin Pavard, lasciato fuori da Chivu per scelta tecnica. Proprio per il difensore francese, nelle ultime ore si è fatto vivo il Marsiglia di De Zerbi che, in cerca di un difensore, ha individuato nell’ex Bayern il profilo ideale per completare il proprio pacchetto arretrato.

In Viale della Liberazione è giunta anche un offerta, prontamente resa al mittente dalla dirigenza neroazzurra: la formula offerta dai francesi prevedeva un prestito con diritto di riscatto, rifiutata da Ausilio e Marotta, che sono disposti a cedere il proprio difensore solo a titolo definitivo. A complicare ulteriormente la situazione sono le tempistiche: a meno di 7 ore dalla chiusura del mercato, sarebbe quasi impossibile per l’Inter individuare un sostituto adatto e completare in tempo l’iter per acquistarlo.