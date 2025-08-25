Pokerissimo Inter col Torino, parte bene la squadra di Chivu (5-0)

Chivu festeggia la prima vittoria da allenatore

Inter, partenza sprint

5 a 0 che ricorda quello subito col PSG, questa volta però fa sorridere i nerazzurri, parte bene la nuova Inter targata Chivu che rifila cinque reti al Torino. Bene la coppia offensiva Thuram-Lautaro Martinez, in gol all’esordio Bonny. Buona la prova del nuovo acquisto Sucic. Tre punti e partenza sprint per l’Inter di Chivu, vittoria all’esordio che in pochi son riusciti a fare.

IL TABELLINO

Inter-Torino 5-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5, Acerbi 6,5, Bastoni 7,5 (41′ st Luis Henrique sv); Dumfries 6,5, Sucic 7, Barella 7, Mkhitaryan 6,5 (34′ st Diouf 6), Dimarco 6,5 (22′ st Carlos Augusto 6); Thuram 8 (22′ st Bonny 7), Lautaro 7,5 (34′ st Zielinski 6).

Allenatore: Chivu 7,5

Torino (4-3-3): Israel 6; Lazaro 5, Masina 4,5, Coco 5, Biraghi 4,5; Casadei 5, Ilkhan 5,5 (13′ st Tameze 5), Gineitis 4,5; Ngonge 6, Simeone 5 (19′ st Adams 5), Vlasic 5 (13′ st Aboukhlal 5,5).

Allenatore: Baroni 4

Arbitro: La Penna

Marcatori: 18′ Bastoni (I), 36′ e 17′ st Thuram (I), 7′ st Lautaro (I), 27′ st Bonny (I)