L’Inter cade a San Siro, passa l’Udinese in rimonta (1-2)

Inter sconfitta in casa
Dumfries illude l’Inter, i nerazzurri di Chivu rimediano la prima sconfitta stagionale a San Siro. Prima Davis su rigore, poi Atta ribaltano il risultato. Non basta alla formazione di casa il forcing e le quattro punte messe in campo da Chivu. Passa l’Udinese, Inter da rivedere.
IL TABELLINO
INTER-UDINESE 1-2
Inter (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 5,5, Acerbi 5,5 (38′ st Bonny 6), Bastoni 6; Dumfries 5,5, Barella 5,5 (38′ st Zielinski sv), Calhanoglu 5 (23′ st Esposito 6), Sucic 5 (18′ st Mkhitaryan 5,5), Dimarco 5 (38′ st Carlos Augusto); Lautaro Martinez 5,5, Thuram 6.
A disp.: Di Gennaro, Martinez, Pavard, De Vrij, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Darmian, Palacios. All.: Chivu 5,5
Udinese (3-5-2): Sava 6; Bertola 6 (1′ st Goglichidze 6), Kristensen 7, Solet 7; Ehizibue 6 (35′ st Modesto sv), Piotrowski 6,5 (25′ st Zarraga 6), Karlstrom 6, Atta 6,5, Zemura 6; Davis 7 (25′ st Ekkelenkamp 6), Bayo 5,5 (18′ st Buksa 5,5).
A disp.: Nunziante, Venuti, Lovric, Kamara, Bravo, Kabasele, Camara, Miller. All.: Runjaic 7
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 17′ Dumfries (I), 29′ rig. Davis (U), 40′ Atta (U)
Ammoniti: Lautaro (I); Bertola, Sava, Zarraga (U)
Espulsi: –