Inter, Raspadori nel mirino di Marotta

Inter, l’obiettivo è Raspadori

L’attaccante del Sassuolo da tempo nella lista degli acquisti dell’Inter, timidi contatti tra Marotta e il suo amico Carnevali, sul calciatore anche le altre italiane Milan e Juventus, tutte a caccia di talenti made in Italy. L’Inter ha il reparto avanzato affollato ma anche giocatori su con l’età, vedi Sanchez e Dzeko, il talento del Sassuolo potrebbe rappresentare il nuovo che avanza, aggiudicarsi il potenziale bomber del futuro della nazionale stuzzica e non poco Marotta.

Si pensa ad una possibile formula di prestito o pagamento dilazionato – come conferma gazzetta.it – in stile Locatelli-Juventus. Raspadori potrebbe inoltre rappresentare l’arma in più di Marotta per raggiungere la fumata bianca, l’attaccante si è da sempre dichiarato interista, cosa che potrebbe aiutare, la volontà dei calciatori spesso risulta decisiva nelle trattative di mercato.