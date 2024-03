Inter, Retegui da obiettivo di mercato ad avversario lunedì | Il retroscena

Nonostante un grande mercato fatto lo scorso anno, l’Inter del post Lukaku ha seguito diversi obiettivi di mercato tra cui Matias Retegui, ex calciatore del Tigre e ora attaccante del Genoa e che lunedì sarà avversario proprio dei nerazzurri. “Per più di un anno è stato monitorato costantemente dall’Inter, sia nel Tigre in Argentina, sia nelle prime uscite con la nazionale, allora allenata da Mancini. Ausilio e Baccin lo avevano individuato per rinforzare il reparto offensivo che a un certo punto della scorsa annata aveva in Lautaro Martinez unica certezza per il ’23-24, visto che la permanenza di Lukaku, Dzeko e Correa era tutt’altro che scontata”.

Inter, Baccin in Argentina per Retegui

Tuttosport continua così poi: “In Retegui, probabilmente, i dirigenti rivedevano la possibilità di ripetere il colpo fatto nel 2018 proprio con Lautaro. Baccin, per esempio, era andato a vederlo in Argentina a ottobre 2022, e poi lo aveva osservato dal vivo nelle prime due apparizioni in azzurro a marzo 2023, contro Inghilterra e Malta. In quelle due partite Retegui aveva segnato, poi il papà si era fermato in Italia e i contatti con l’Inter era proseguiti. Insomma, sembrava tutto apparecchiato, poi invece dopo la finale di Champions, complice anche il caos che si è venuto a creare con Lukaku, l’Inter ha allentato la presa e ha deciso di non investire sull’oriundo, soprattutto per questioni tecniche e tattiche”.