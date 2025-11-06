Inter, rinforzo in difesa tra gennaio e giugno: spunta un centrale dell’Aston Villa

L’Inter pronto ad acquistare un difensore centrale tra gennaio e l’estate. Anche se al momento i nerazzurri sono soddisfatti di Bisseck come centrale, dovranno rinforzare il reparto.

Inter, rinforzi in difesa: spunta Konsi

Non c’è urgenza, almeno per il momento, ma la necessità di trovare nuovi rinforzi c’è. L’Inter ha intenzione di riscattare Akanji e di prendere un altro difensore centrale, almeno uno, o in inverno o in estate in base alle opportunità, intanto sono iniziate le prime valutazioni.

Mentre De Vrij e Acerbi sono vicini all’addio, ad Appiano Gentile non mancheranno le alternative. Se Akanji e Bastoni, con alle loro spalle Bisseck e Carlos Augusto, danno forti garanzie anche per il futuro prossimo, lo stesso non si può dire per il centro della difesa. Tra le prime idee dei nerazzurri spunta il nome di Ezri Konsa, forte difensore centrale di proprietà dell’Aston Villa. Si tratta di un nome nuovo, mai accostato fino ad oggi ai nerazzurri, ma che può essere perfetto per il gioco di Chivu. Anche per la sua esperienza maturata con il passare del tempo.