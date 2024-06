Inter, rinnovo Barella: c’è il giorno dell’annuncio

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, Nicolò Barella ha firmato con l’Inter un contratto pluriennale e ora resta solo da capire quando verrà dato l’annuncio ufficiale. La tempistica è ancora incerta, ma dovrebbe arrivare presto.

Inter, il rinnovo di Barella

L’annuncio arriverà sicuramente prima dell’inizio degli Europei, quindi entro il fine settimana visto che venerdì partirà la competizione e sabato sera scenderà in campo l’Italia di Luciano Spalletti. La permanenza del centrocampista non è mai stata messa in discussione anche perché Barella è uno dei pilastri del centrocampo di Simone Inzaghi. Il giocatore riceverà 6,5 milioni di euro più bonus per cinque anni, con scadenza nel 2029.