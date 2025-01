Inter, ripartono gli allenamenti l Inzaghi ritrova Thuram e Pavard

Dopo la sconfitta contro il Milan nella finale della Supercoppa Italia, l’Inter torna ad allenarsi per la sfida contro il Venezia.

Inter, Thuram e Pavard si allenano in gruppo

Buone notizie per i due giocatori che – come riportato dalla Gazzetta dello Sport – hanno recuperato e torna a disposizione del mister.

Niente da fare invece per Acerbi, Chalhanoglu e Correa che sono ancora infortunati, ma per il difensore si punta a una suo rientro per la partita contro il Bologna.

Nel frattempo prosegue la preparazione della partire, l’Inter ricerca di tre punti per superare la scorsa sconfitta nel derby di Supercoppa.