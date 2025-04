Inter – Roma è senza dubbio il big match della trentaquattresima giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo l’amara eliminazione dalla Coppa Italia, possono tornare a sorridere: Inzaghi recupera, almeno per la panchina, Dumfries e Zielinski. Assenti Bastoni e Mkhitaryan per squalifica, mentre Thuram è ancora alle prese con il suo infortunio; a centrocampo, spazio a Frattesi, mentre davanti è ballottaggio tra Correa e Arnautovic per affiancare Lautaro Martinez. Nella Roma, Ranieri rinuncia al trequartista: senza pellegrini, il tecnico giallorosso valuta la mediana a tre con Cristante, Konè e Paredes. In avanti, invece, Dovbyk e Soulè comporranno la coppia d’attacco. La partita, in programma domenica 27 aprile alle 15:00, verrà trasmessa su DAZN.

Inter – Roma, le probabili formazioni e dove vederla

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Cristante, Angelino; Soulé; Dovbyk. All. Ranieri.