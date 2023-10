Dopo le vittorie di Champions ed Europa League, Inter e Roma sono concentrate sulla sfida di domenica di San Siro, gara ad oggi dedicata interamente a Lukaku sia per via dei fischietti dei tifosi nerazzurri che per le parole di Mourinho e Inzaghi.

E proprio per questo il tecnico nerazzurro ha fatto sapere che non parlerà domani in conferenza stampa, che potrebbe alimentare altre polemiche.