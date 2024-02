Inter-Salernitana, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

L’Inter, leader della Serie A, affronta la Salernitana, ultima in classifica, con l’obiettivo di allargare il distacco in vetta alla classifica. Dopo sette vittorie consecutive in tutte le competizioni nel 2024, l’Inter appare favorita. La Salernitana, invece, arriva dopo una sconfitta contro l’Empoli che ha portato all’esonero di Filippo Inzaghi, sostituito da Fabio Liverani. Con la Salernitana a sei punti dalla salvezza, ogni punto è cruciale. L’Inter potrebbe ruotare alcuni giocatori in vista della Champions, ma resta la favorita per continuare la sua striscia di vittorie​​.

Inter-Salernitana, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Inter è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.17 su Snai e 1.21 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 7.75 mentre una vittoria del Salernitana (segno 2) si trova anche quota 14.00. Ecco la comparazione quote di Inter e Salernitana dei bookmakers: