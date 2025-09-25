A fine stagione all’Inter andranno in scadenza sei giocatori che non avranno modo di essere rinnovati. Nessun prolungamento di contratto per Sommer, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan.

Inter, senza rinnovi si risparmieranno 30 milioni

A parte il portiere, gli altri giocatori che nelle ultime stagioni sono stati protagonisti assoluti e che oggi hanno raggiunto probabilmente la fine di un ciclo, andranno via. Ovviamente tutto può cambiare per qualcuno di loro, il ribaltone è sempre dietro l’angolo, tutto avviene anche per una questione di ingaggi, quasi tutti molto pesanti. Sommer guadagna 2,5 milioni netti e la società va verso la valorizzazione di Josep Martinez; De Vrij percepisce 3,8 milioni, Acerbi 1,5, Darmian 2,5, Mkhitaryan lo stesso ingaggio del difensore olandese. Tanti, troppi soldi, che l’Inter dovrà risparmiare.

Dei sei giocatori il più vicino alla permanenza è Di Gennaro, che percepisce 200.000 euro a stagione ed è inserito nella lista Serie A e quella della Champions League. Due motivi più che validi. Intanto, l’Inter, non rinnovando questi giocatori andrà a risparmiare 30 milioni di euro, che non sono pochi, ma che daranno fiato alle casse nerazzurre.