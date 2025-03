Simone Inzaghi dovrà scegliere i migliori 11 da mandare in campo contro l’Udinese. Non sarà facile, considerando i numerosi infortuni che stanno affrontando ad Appiano Gentile. Mancheranno Bastoni, Dumfries e Lautaro, ma intanto sia Dimarco che Thuram sono definitivamente rientrati in gruppo e totalmente disponibili per la partita del Meazza.

Inter, tutto pronto per sfidare l’Udinese

Per far coppia con il Thuram sono in risalita le quotazioni di Correa, rimasto alla Pinetina a differenza di Taremi e Arnautovic. Dimarco si prenderà la sua corsia, mentre sull’altra si rivedrà Darmian, chiamato a tamponare il buco lasciato da Dumfries. L’olandese, ex PSV lotterà contro il tempo per esserci all’andata col Bayern l’8 aprile. Darmian, invece, è reduce da un mese da infermeria e ieri ha passato l’ultimo giorno solo parzialmente in gruppo: da oggi aumenterà la spinta verso domenica. E tra domani e venerdì Inzaghi potrà riabbracciare anche Zalewski e De Vrij.

Nei piani dello staff nerazzurro c’è l’idea di presentare la migliore formazione possibile al netto degli assenti: l’Udinese è considerata una squadra particolarmente fisica e insidiosa contro le big. L’Inter è in piena corsa scudetto e non può permettersi passi falsi, soprattutto a San Siro, i nerazzurri avranno dalla loro parte anche il fattore campo e i tifosi.