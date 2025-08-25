L’Inter sta mettendo a posto ogni reparto in vista di questa nuova stagione, appena iniziata. Il reparto che necessita rinforzi è la retroguardia, anche in virtù di una possibile partenza di Benjamin Pavard. Il difensore francese dei nerazzurri piace a tantissime squadre, su di lui pressing da Galatasaray, Lille e NEOM.

Inter, in vista della fine del mercato in arrivo un difensore

Il vero mercato per tutta la fase difensiva verrà fatto il prossimo anno, quando la gran parte dei giocatori andrà in “pensione”, con Acerbi, de Vrij e Darmian che andranno a scadenza e dovrebbero salutare. I nomi vicini ai nerazzurri per rinforzare la retroguardia sono diversi. Dal CdS fanno sapere di un avvicinamento a Yusuf Akçiçek, i turchi del Fenerbahce chiedono ben 20 milioni, un po’ troppi in questo momento. Restano altri profili: da Kim ad Akanji sino ad Antonio Silva, ma anche Solet.

Indubbiamente l’Inter punterà su un giocatore giovane, c’è necessità ed interesse di ringiovanire la rosa e questo resterà l’obiettivo principale. Tra i tanti profili, risalta quello di Tomàs Araujo, fortissimo e roccioso difensore centrale portoghese di proprietà del Benfica e che ha dimostrato di aver già raggiunto un livello altissimo nonostante la giovane età.