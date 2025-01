Inter, sfida al Marsiglia per Zalewski

Inter, l’agenti di Zalewski incontro la Roma

Si definisce il futuro di Nicola Zalewski. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’agente calciatore avrebbe incontrato la dirigenza della Roma per sbloccare la cessione. Su di lui c’è lo sguardo dell’Inter e del Marsiglia. I francesi vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo, in soluzione contraria a quella proposta dai nerazzurri che prediligerebbero il prestito. Il nodo su quest’ultimo formula è data dalla situazione contrattuale del polacco, in scadenza a giugno 2025. Il calciatore guarda in direzione Milano. Si attendono evoluzioni sulla vicenda.