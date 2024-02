Inter, sgarbo alla Juventus: i nerazzurri virano su Rabiot?

Pedro Almeida torna a far scalpore. Il giornalista portoghese svela su X come l’Inter sarebbe interessata a Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

L’Inter tenta Rabiot: come reagirà la Juventus?

“EXCL: Inter want to sign Adrien Rabiot for next season”. Questo quanto riportato anche se il calciatore, pallino di Allegri non sembrerebbe disposto a lasciare la Juventus nonostante il futuro sia ancora tutto da decifrare.