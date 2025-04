L’Inter non abbassa mai la guardia, neanche sul mercato, c’è, infatti, un nuovo nome per la prossima finestra: si tratta di Luis Henrique, stellina del Marsiglia di De Zerbi.

Inter su Luis Henrique

Il giovanissimo ha origini brasiliane, classe 2001, ed è un esterno offensivo che può agire su entrambe le fasce. Quest’anno, al suo secondo anno con la maglia del Marsiglia, sotto la guida del tecnico bresciano è arrivata la definitiva consacrazione: il tabellino dice 9 gol e 7 assist in 29 presenze tra Ligue1 e Coppa di Francia. Un rendimento che è migliorato in modo impressionante tra una stagione e l’altra.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di mezza Europa, incluse quelle di Ausilio e Baccin: sul calciatore infatti ci sarebbero diversi top club europei oltre ai nerazzurri, come il Bayern Monaco. Non sarà facile con il prezzo: il Marsiglia valuta il ragazzo intorno ai 30 milioni di euro, con la speranza che intorno a lui si possa scatenare un’asta. Per l’Inter è un’operazione che potrebbe concretizzarsi anche prima del Mondiale per Club grazie alla finestra di mercato straordinaria voluta dalla Fifa nei primi giorni di giugno per permettere ai club qualificati di puntellare la rosa in vista del torneo negli Stati Uniti.