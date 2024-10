Inter, sirene inglesi per Inzaghi: addio vicino?

In Inghilterra si parla da giorni di Simone Inzaghi. Secondo le recenti notizie diffuse dal “Mirror”, l’allenatore nerazzurro è il candidato numero uno a succedere a Erik Ten Hag sulla panchina del Manchester United.

Inter, interesse del Manchester United per Inzaghi

La crisi va avanti da anni per il più grande club inglese, quindi ci sono state speculazioni sul tecnico nerazzurro dopo che ha vinto il titolo di Serie A due anni fa e ha perso contro i rivali storici del Manchester City nella finale di Champions League. Inoltre, secondo “todofichajes.com”, in caso di addio di Simone Inzaghi, l’Inter avrebbe una nuova ipotesi: Diego Pablo Simeone. L’ex nerazzurro, accostato stabilmente alla panchina dell’Inter negli ultimi anni, potrebbe lasciare l’Atletico Madrid a fine anno, con Fernando Torres in lizza per sostituirlo.