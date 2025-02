L’eliminazione della Juventus, dopo quelle di Milan ed Atalanta, disegnano il tabellone provvisorio degli ottavi di finale di Champions League in attesa del sorteggio di venerdì. Con questa tornata di partire sono stati disegnati gli ‘accoppiamenti’ possibili, col le singole sfide che saranno però decise solo fra qualche ora dal sorteggio della UEFA. L’Inter di Simone Inzaghi, qualificarsi tra le prime 4, potrebbe avere vita più facile nella fase successiva.

Inter, una tra PSV e Feyenoord

L’Inter, unica italiana rimasta in corsa in Champions, fa bene sperare l’Italia. I nerazzurri se la vedranno con una fra PSV e Feyenoord, squadre che per ironia della sorte hanno eliminato proprio Juventus e Milan. L’Arsenal invece sfiderà l’altra olandese, quella che non toccherà agli uomini di Inzaghi. Proseguendo con questo ragionamento, il PSG e il Benfica si divideranno fra Barcellona e Liverpool. Il Real Madrid ed il Bayern Monaco sfideranno Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, mentre Club Brugge e Borussia Dortmund saranno le avversarie di Lille e Aston Villa.