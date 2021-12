Inter Spezia: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Allo Stadio San Siro arriva lo Spezia dell’ex Thiago Motta.

L’Inter vuole mantenere le zone alte della classifica. In attesa delle gare contro Roma e Real Madrid, la squadra di Inzaghi vuole avvicinarsi alla testa della classifica per farlo ha bisogno di 3 punti che vorrebbero dire scavalcare momentaneamente i cugini rossoneri.

Questa per l’Inter sarebbe la 3 vittoria consecutiva dopo le gare con Napoli, Shaktar Donets e Venezia. Inzaghi però vista la gara di sabato si affida al turnover.

Le probabili formazioni di Inter – Spezia

Solito schieramento per Inzaghi che ritrova dal primo minuto Bastoni e Dumfries e si affida al duo argentino Lautaro Martinez – Correa.

Nessun cambio per lo Spezia con Thiago Motta che lancia un tridente leggero ma dalle mille qualità grazie ai due ex Manaj e Salcedo oltre che Gyasi. Nzola e Verde sono pronti a subentrare qualora Thiago Motta fosse in difficoltà.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. A disposizione: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Barella, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, Dzeko, Satriano. Allenatore: Inzaghi.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Kiwior, Reca; Maggiore, Sala, S. Bastoni; Salcedo, Manaj, Gyasi. A disposizione: Zoet, Zovko, Kovalenko, Nikolaou, Verde, Hristov, Nzola, Amian, Strelec, Bourabia, Antiste, Colley. Allenatore: Thiago Motta.

Inter Spezia, i precedenti del match:

Vittoria 2-1 dei nerazzurri al Meazza e pareggio 1-1 al Picco nei due precedenti di Serie A dello scorso campionato. L’Inter ha il miglior attacco del campionato mentre lo Spezia ha il 3 peggior attacco dopo Salernitana e Venezia.

Inter Spezia, dove vederla:

La gara Inter-Spezia sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le tipologie di televisori collegandoli ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.