Calciomercato Inter, Marotta a caccia del nuovo talento brasiliano

L’Atletico Paranaense ha già fissato un prezzo di partenza

Il rapporto tra Inter e Sudamerica è lungo e portatore di grandi soddisfazioni per il club nerazzurro che, nel corso della sua storia, qui ha scovato tanti talenti che hanno contrinuito ad arricchire il palmares della società milanese. Ora, come riporta il sito Interlive.it, il vice direttore sportivo Baccin sarebbe in missione in Sudamerica per sondare nuovi talenti da portare in Italia.

In particolare il dirigente dell’Inter pare aver messo gli occhi addosso a un giovane esterno brasiliano di proprietà dell’Atletico Paranaense. Si tratta di Abner Vinicius da Silva Santos, esterno classe ’00 che a 21 anni può già vantare più di 60 presenze nella massima serie brasiliana. Abner potrebbe essere un perfetto erede di Perisic con il croato che ha già 32 anni. La trattativa rimane però difficile anche perché i brasiliani alzano il muro e non chiedono meno di 10 milioni di euro.