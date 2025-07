Il futuro di Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992, sembra essere lontano da Milano. Dopo una sola stagione in nerazzurro, l’ex bomber del Porto si prepara a vivere nuove esperienze. A quanto pare, il giocatore ha manifestato piena disponibilità a collaborare con il club per favorire la sua cessione, purché possa proseguire la carriera in Europa.

Inter, tante le richieste per Taremi

Il giocatore dovrebbe presentarsi regolarmente al raduno di Appiano Gentile sabato, dopo la riapertura dello spazio aereo da parte dell’Iran. L’Inter conta però di incassare almeno 8 milioni dalla sua cessione. A chiedere il giocatore alla società di Viale della Liberazione è stato il Leeds. Da parte degli inglesi ci sarebbe un forte interessamento. Il neopromosso in Premier League Leeds avrebbe chiesto informazioni sulla punta. Restano sempre gli interessi di altre due squadre d’oltre Manica come Fulham e West Ham,

Non solo dall’Inghilterra il giocatore avrebbe anche altre richieste dall’estero, specialmente dalla Turchia dove il Besiktas sarebbe molto interessato alle prestazioni sportive del 33enne.