Inter, stallo per Lookman: si passa prima per le cessioni

La trattativa che porta a Lookman potrebbe sembrare in stallo, ma non lo è. Ademola Lookman non ha intenzione di restare a Bergamo e la voglia di passare all’Inter è forte. L’ostacolo economico è ciò che crea un momento di stallo, ma si registrano significativi passi in avanti: i nerazzurri iniziano a vendere per raggiungere la quota fissata dai Percassi.

Inter, via qualche esubero per prendere Lookman

Al momento i nerazzurri hanno messo sul piatto 40 milioni di euro, a Bergamo ne chiedono 50, non uno di meno. Al momento difficilmente potrà sbloccarsi in tempi brevi la situazione, almeno fin quando una delle due contendenti non cederà. Intanto l’Inter pensa alle cessioni, in casa nerazzurra potranno generare da qui ai prossimi giorni un bel po’ di soldi. I margini di manovra del presidente Beppe Marotta e del ds Piero Ausilio per l’affare dell’estate sono anche strettamente legati al denaro che arriverà nelle casse del club dalle partenze. In lista, pronti a partire, ci sono Taremi, forte l’interesse da diversi club della Premier League e Stankovic.

Sebastiano Esposito e Buchanan, vendendoli, si arriverebbe ad incassare 15 milioni complessivi, mentre Asllani da solo potrebbe aggiungere, nei piani dell’Inter, tra i 18 e i 20 milioni al portafogli.