Le scelte di Inzaghi per la sfida di Champions League

Domani tempo di Champions in casa Inter, Inzaghi studia l’11 migliore per affrontare la Stella Rossa. In attacco possibile coppia Lautaro Martinez – Taremi.

Inter-Stella Rossa, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2):

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;

Taremi, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-2-3-1):

Glazer; Seol, Djiga, Spajic, Rodic; Krunic, Elsnik; Silas, Ivanic, Milson; Ndiaye. Allenatore: Vladan Milojevic.