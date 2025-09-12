Inter, suggestione Manu Koné: il francese nel mirino dei nerazzurri

Il mercato estivo si è appena concluso, ma le manovre dei grandi club non si arrestano mai. L’Inter parte già con il piede sull’acceleratore per la prossima sessione di mercato, nel mirino degli addetti ai lavori il giocatore della Roma Manu Koné. E non solo, in casa Inter gli obiettivi sono ben chiari.

Inter, Koné e Ordonez nel mirino

Attualmente, il nome di Manu Koné resta in pole. Ma i nerazzurri non si arrestano, nonostante ci sia ancora tanto tempo a disposizione, la società di Viale della Liberazione ha le idee chiare. Oltre al gioiellino della Roma, in lista c’è anche Joel Ordonez, difensore ecuadoriano del Bruges che i belgi sono riusciti a trattenere nonostante la corte di numerose squadre sia europee che arabe, come Marsiglia e Al Hilal.

I nerazzurri lo hanno puntato in vista della sessione estiva del prossimo anno anche se i contatti potrebbero essere avviati prima, anche per anticipare la concorrenza.