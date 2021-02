Il gruppo finanziario cinese ha un 1.2 miliardi di obbligazioni da saldare

Il Financial Times ha tracciato il punto della situazione sulla questione societaria prettamente economica legata a Suning e quindi all’Inter. A fine 2020, il colosso cinese aveva saldato 1.5 miliardi di obbligazioni ma c’è ancora un 1.2 miliardi di euro da versare in tempi molto brevi. Ecco perché la famiglia Zhang è in trattativa con il Fondo Bc Partners per la cessione del club. Al momento, l’immissione di denaro è impossibile, sia per i mancati introiti dovuti dal Covid e sia per via delle direttive del Governo cinese che ha bloccato i deflussi di capitali esteri.

Inter, servono 200 milioni di euro

Per salvare e ridare serenità all’Inter, Suning è costretto a trovare 200 milioni di euro. Il tempo a disposizione è molto stretto, l’accordo con Bc Partners al momento non c’è a causa della distanza tra la proposta da 750 milioni di euro e la domanda che è pari a 1 miliardo di euro. La famiglia Zhang, ritiene l’offerta poco congrua considerando gli investimenti fatti in questi anni. Suning deve scegliere e trovare una soluzione in fretta, il tempo a disposizione è ristretto.