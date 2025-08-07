L’Inter non lavora soltanto alle nuove entrate, i nerazzurri sono anche in trattativa per le uscire. La società di Viale della Liberazione ha anche la necessità di fare cassa con gli esuberi. In pole c’è l’uscita di Taremi, chiesto da diversi club in giro per l’Europa, ma soprattutto gli inglesi del Leeds sembrano fare sul serio.

Inter, il Leeds accelera per Taremi, interesse anche dal Fulham

Le buone notizie per Taremi, oramai fuori dal progetto nerazzurro con a capo Cristian Chivu, arrivano dall’Inghilterra, dove il Leeds ha messo nel mirino Mehdi Taremi, giocatore per il quale è nata una trattativa tra il club di Premier League e l’Inter. Sull’ex Porto c’è anche l’interesse del Fulham, altro club di Premier per la felicità del giocatore classe ’92 che ha rifiutato club come Botafogo e Flamengo per restare in un top campionato europeo.

Il Leeds, appena tornato nella massima serie inglese, avrebbe avviato una vera e propria trattativa con l’Inter per assicurarsi le prestazioni del classe ’92. Il Fulham, invece, osserva da vicino e potrebbe inserirsi nelle prossime settimane, pronto a rilanciare se l’occasione lo permetterà. L’Inter osserva con fiducia, nella speranza che uno degli incastri più difficili del mercato estivo si risolva a favore del club. I nerazzurri sanno che, a differenza di altri campionati, le squadre di Premier non hanno problemi a sborsare 8-9 milioni e darne 3 (minimo) al giocatore.