Inter, Thuram: “Scudetto? Possiamo fare ancora di meglio”

Nominato Man of the year dalla rivista GQ, l’attaccante neroazzurro ha rilasciato varie dichiarazioni sulle sue recenti prestazioni e sull’Inter.

Il gol speciale nel derby del 2023

In merito alla rete segnata contro il Milan nel settembre dello scorso anno, Thuram ha dichiarato:

“Credo che il gol contro il Milan nel derby d’andata sia stato l’inizio di tutto: era una partita speciale, era inizio stagione, la gente non mi conosceva ancora bene. Segnare in quel modo è come se mi avesse presentato ai tifosi dell’Inter”.

Thuram: Il rapporto con Inzaghi e con la squadra

Mentre sul’ Inter impegnata nella lotta scudetto, Thuram ha sottolineato:

“Ormai conosco bene i miei compagni di squadra, ho imparato cosa vuol dire giocare nel campionato italiano, so cosa vuole da me mister Simone Inzaghi. Poi conquistare lo Scudetto mi ha dato e ci ha dato molta forza, abbiamo fatto tanti sacrifici e abbiamo meritato di vincerlo. Ma quella vittoria non è stata la fine di qualcosa, anzi: possiamo fare ancora meglio, abbiamo obiettivi importanti”.

Thuram: ” voglio diventare ancora più un 9″

Infine per quanto riguarda le sue qualità tecniche e il ruolo in mezzo al campo, l’attaccante ha aggiunto:

“Posso diventare ancora più numero nove, ancora più centravanti. Sto lavorando su questo, sia sul campo che nella testa. Devo imparare a giocare meno per piacermi, voglio essere un vero killer davanti alla porta. Penso che non ho fatto ancora niente. Penso che devo allenarmi tanto, ma non è assolutamente un problema. Perché la verità è che io amo il calcio”.