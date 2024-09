Ecco la fumata bianca: l’Inter e Denzel Dumfries hanno raggiunto l’accordo per prolungare il contratto fino al 2028. La notizia è stata confermata da Sky Sport che conferma in aggiunta un altro dettaglio non di poco conto: nel nuovo accordo tra il club nerazzurro e l’olandese non ci sarà nessuna clausola rescissoria.

Inter e Dumfries ancora insieme

Dumfries rinnova, un tira e molla durato più del previsto ma ecco la fumata bianca tanto attesa. Un rinnovo importante quello dell’olandese.