Inter-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Inter e Udinese, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2023-2024, si terrà sabato 9 dicembre 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con inizio alle ore 20:45. Questa sfida rappresenta un’importante occasione per l’Inter di consolidare la propria posizione in vetta alla classifica, mentre l’Udinese cerca di guadagnare punti fondamentali per la salvezza.

Dove vederla?

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky a partire dalle 20:45, con la possibilità di seguirla anche in streaming attraverso le app ufficiali di Dazn, Sky Go e Now TV disponibili su vari dispositivi​​​​.

Le probabili Formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Pérez; Ebosele, Payero, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi.