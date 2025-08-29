Inter-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

Dopo il debutto scintillante contro il Torino, l’Inter torna a San Siro per affrontare l’Udinese nella seconda giornata di Serie A, domenica alle 20:45. La squadra di Cristian Chivu, protagonista di un netto 5-0 con Thuram e Lautaro sugli scudi, vuole confermare lo stato di forma e regalare un’altra prova di forza al proprio pubblico. Il tecnico nerazzurro ritrova Calhanoglu, assente per squalifica all’esordio, mentre resta fuori Taremi, ormai vicino all’addio verso l’Olympiacos. Dumfries e Dimarco agiranno sugli esterni, con Barella sicuro titolare in mediana e Sucic favorito su Calhanoglu e Mkhitaryan. Dall’altra parte l’Udinese arriva con l’emergenza in attacco: senza Sanchez e con Buksa non ancora pronto, Runjaic si affida a Davis come riferimento offensivo, sostenuto da Ekkelenkamp.