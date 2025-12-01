L’Inter ritrova la vittoria, ma non con semplicità. Contro il Pisa i nerazzurri hanno avuto non poche difficoltà, ma il giocatore che ha deluso maggiormente è stato Luis Henrique. Il giocatore è stato inserito da Chivu per sostituire nel reparto l’infortunato Dumfries, ma, dopo mesi, il brasiliano non ha ancora dimostrato le qualità per le quali è stato acquistato. A Milano pensano al sostituto.

Inter, Henrique via a gennaio?

Aspettando l’infortunato Dumfries, che dovrebbe rientrare in tempo per la gara con il Liverpool del 9 dicembre, nelle ultime gare Chivu ha impiegato su quella fascia il mancino Carlos Augusto, che è però andato in difficoltà. Non solo, con Darmian in condizioni fisiche ancora non al top, a Pisa è toccato a Luis Henrique.

Anche in questa occasione il giocatore brasiliano ha deluso. Henrique è una delle delusioni di mercato più importanti fino a questo momento. Il brasiliano è arrivato in estate dopo una annata straordinaria all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, ma ha anche trovato pochissimo spazio. Con queste prestazioni, arrivati a questo punto, a gennaio potrebbe salutare e l’Inter potrebbe trovare sempre in Brasile per il suo sostituto. Agustin Giay, talento argentino di proprietà del Palmeiras che può essere perfetto, per caratteristiche, per l’Inter. Acquistato per 7 milioni un anno fa, si è subito ambientato e questa sera sarà protagonista nella finale di Copa Libertadores con il Flamengo.