Inter prosegue i contatti con l’Atalanta per avviare la trattativa con Ademola Lookman. L’ostacolo che ha impedito fino ad oggi l’andata in porto della trattativa è la grande differenza tra domanda e offerta. Mentre i bergamaschi dal canto loro si stanno muovendo per trovare una alternativa: piace Krstovic del Lecce, l’Inter ha puntato anche . Leoni del Parma. L’prosegue i contatti con l’Atalanta per avviare la trattativa conL’ostacolo che ha impedito fino ad oggi l’andata in porto della trattativa è la grande differenza tra domanda e offerta. Mentre i bergamaschi dal canto loro si stanno muovendo per trovare una alternativa: piacedel Lecce, l’Inter ha puntato anche .del Parma.

Inter, oggi la risposta dall’Atalanta

L’Inter nei giorni scorsi ha formulato un’altra offerta ai bergamaschi e oggi la Dea potrebbe anche non rispondere facendo così cadere la proposta dei nerazzurri, ma allo stesso tempo potrebbe anche presentare una controproposta all’Inter e in quel momento potrebbe iniziare una vera e propria trattativa tra le parti, soprattutto potrebbe arrivare qualche tecnica per limare la distanza.