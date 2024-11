Inter – Venezia, le scelte degli allenatori | Probabili formazioni

Inter a caccia dei tre punti per sognare lo scudetto, nel posticipo della giornata a San Siro arriva il Venezia. Una sfida da non sottovalutare e da vincere a tutti i costi per non lasciare scappare la capolista Napoli. In attacco spazio a Thuram e Lautaro Martinez, in difesa c’è Pavard.

Le probabili formazioni di Inter-Venezia

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio,Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.